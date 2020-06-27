Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle konserlerde yavaş yavaş yapılmaya başlandı. İstanbul Yenikapı'daki Açıkhava Gösteri Merkezi'nde ise Park et Seyret etkinliği başladı. Dün akşam ilk konser için sahneye çıkan Kenan Doğulu, kendisini görüntülemeye gelen basın mensuplarıyla da sohbet etti.

"BİZ AÇIKLAMA YAPMADAN BU HABERLERE İNANMAYIN"

Eşi Beren Saat ile haklarında sık sık boşanma haberleri çıkan ünlü şarkıcı, bu iddialara da cevap verdi. Muhabirlerin geçtiğimiz günlerde eşinden boşanacağı için kendisine ev baktığı iddia edildi. Bu konu hakkında konuşan Doğulu, "Kardeşlerim, biz bir açıklama yapmadan bu haberlerin hiçbirine inanmayın. Lütfen! Biz de yoruluyoruz, siz de yoruluyorsunuz. İnsanlar bu haberlere üzülüyor" dedi.

KONSERE 1 MİLYONLUK ARACIYLA GELDİ

Kenan Doğulu, konser provasına yaklaşık değeri 1 milyon lirayı bulan 1962 model Cadillac aracıyla geldi. Doğulu'nun isminin ilk 3 harfinden (KEN) oluşan plakasıyla dikkat çeken aracına konser ekibi yoğun ilgi gösterdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında konsere gelen araçlarda bulunanların ateş ölçümleri yapıldı ve araçlar dezenfekte edilerek konser alanına girişleri yapıldı.