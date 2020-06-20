Kemalizm nedir? Atatürkçülük nedir? Atatürkçülük ve Kemalizm farkı

Atatürkçülük nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığı ilkerleri üzertine inşa edildi Kemalizm. Diğer adı da Atatürkçülük olan siyasi idfeoloji, yeni kurulan bağımsız ülkenin seküler yapısını da ifade ediyor. Kemalizm ve atatürkçülük hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

KEMALİZM NEDİR?

Atatürkçülük veya Kemalizm, Türkiye Cumhuriyeti'nin sekülerizm ve Türk milliyetçiliği üzerine temellenmiş kurucu ideolojisidir. Türk ulusunun çağdaşlaşma ideolojisi olarak kendini gösteren Kemalizm, Türk Devrim sürecinde izlenen yöntemler ve gerçekleştirilen eylemler, kurallarla ortaya çıktı. Söz konusu Kemalizmi oluşturan bu kurallar, aynı zamanda onun ilkeleridir. Bir başka tanımla Kemalizm, Türk Kurtuluş Savaşında ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda temel olan fikirlerin tamamıdır ve anti-emperyalist bir düşüncedir. Kaynağını ise Türk Ulusal Kurtuluş Savaşından alır. Kemalizm, altı ana ilke ve bütünleyici ilkelerden oluşur, bunlar:

Ana ilkeler; Ulusalcılık (ulusçuluk, Milliyetçilik), Halkçılık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devletçilik, Devrimciliktir (inkılâpçılık).

Bütünleyici ilkeler;

1-Tam bağımsızlık 2-Ulusal Egemenlik 3-Akılcılık ve bilimcilik 4-Gerçekçilik 5-Çağdaşlık 6- Barışçılık 7- İnsancıllık 8- Evrensellik 9- Emperyalizm karşıtlığı 10- Eşitlikçilik 11-Ulusal birlik, 12- Ülke bütünlüğü...

ATATÜRKÇÜLÜK VE KEMALİZM

Her dönem ayrı kavramlarmış gibi karşımıza çıkan Atatürkçülük ve Kemalizm eş anlamlı iki terimdir. Bu bağlamda "Kemalizm" de "Atatürkçülük" de denilse, Mustafa Kemal'in fikirleri aynı fikirler olarak kalır.

Ancak 1950'li çok partili dönemin ilk yıllarından başlayarak Atatürkçülük ile Kemalizm arasında farklar bulunduğu, Atatürk'ün fikirlerinin Atatürkçülük olduğunu, Kemalizm'in ise Atatürkçülükten daha radikal bir düşünceyi ifade ettiği öne sürülmüştür. Öte yandan Atatürkçülük ve Kemalizm, aynı kaynaktan doğan, aynı fikirleri benimseyen aynı iki kavramdır.