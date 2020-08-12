Kemalettin Erbakan kimdir? Kemalettin Erbakan nereli, neden öldü?

Kemalettin Erbakan, Milli Görüş düşüncesini benimseyen isimlerdendi. Etraftakiler adlı kitabı da yazarı olan Erbakan, Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Necmettin Erbakan'ın kardeşi ve diş doktorudur. Kemalettin Erbakan hayatı haberimizde.

KEMALETTİN ERBAKAN KİMDİR?

Kemalettin Erbakan, 1928 yılında dünyaya geldi. 1950'lerden itibaren İstanbul"da "Milli Görüş" hareketinin ön saflarında yer alan isimlerdendir.

Diş doktoru olan Erbakan'ın, Milli Görüş hareketi lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a dair anılarını anlattığı, "Etraftakiler" adlı kitabı bulunuyor.

Söz konusu kitapta Kemalettin Erbakan, "Erbakan Hoca'nın dedesinin 1905'de Adana'daki Ermeni ayaklanmasında camiye doldurularak yakılan eşraf arasında" olduğunu kaleme almıştır.

Erbakan, 12 Ağustos tarihinde 92 yaşında İstanbul, Fatih'teki evinde yaşlılıktan kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetti.