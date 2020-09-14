5 milyon TL'lik aracığıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız
Komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile birlikte çıktığı alışveriş turunda pandemi nedeniyle çocuklarına özel öğretmen tutan ünlü isimlere göndermede bulundu. 5 milyon TL'lik aracığıyla görüntülenen ve çocuğunun normal bir eğitim alacağını söyleyen Yılmaz, "Onlar bazı ünlüler. Biz normal insanlarız" ifadelerini kullandı.
Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz, önceki gün oğlu Kemal ile birlikte okul alışverişine çıktı. 5 milyon TL'lik aracına binerken görüntülenen Yılmaz, Demet Akalın'ın kızına özel öğretmen tutmasının hatırlatılmasıyla "Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa Kemal de öyle olacak. Biz normal insanlarız" dedi.
GÖNDERME YAPTI
Alışveriş merkezinde oğluna kırtasiye malzemeleri alan Cem Yılmaz, aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oğlu Kemal için okul malzemeleri aldığını belirten Cem Yılmaz, "Bazı ünlüler çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı. Sizin böyle bir girişiminiz olacak mı?" şeklindeki soruya "Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar bazı ünlüler. Biz normal insanlarız" yanıtını verdi.
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde pandemi nedeniyle kızı Hira'ya bin 500 TL'ye sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tuttuğunu açıklamış ve bazı çevrelerden tepki çekmişti.