5 milyon TL'lik aracığıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz, önceki gün oğlu Kemal ile birlikte okul alışverişine çıktı. 5 milyon TL'lik aracına binerken görüntülenen Yılmaz, Demet Akalın'ın kızına özel öğretmen tutmasının hatırlatılmasıyla "Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa Kemal de öyle olacak. Biz normal insanlarız" dedi.

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Alışveriş merkezinde oğluna kırtasiye malzemeleri alan Cem Yılmaz, aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oğlu Kemal için okul malzemeleri aldığını belirten Cem Yılmaz, "Bazı ünlüler çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı. Sizin böyle bir girişiminiz olacak mı?" şeklindeki soruya "Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar bazı ünlüler. Biz normal insanlarız" yanıtını verdi.

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde pandemi nedeniyle kızı Hira'ya bin 500 TL'ye sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tuttuğunu açıklamış ve bazı çevrelerden tepki çekmişti.