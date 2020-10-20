Kelime Gezmece oyunu cevapları? Kelime Gezmece oyunu cevapları nelerdir?

Kelime Gezmece son zamanların en popüler oyunarından birisi. Her cevapta biraz daha yol katetmeniz üzerine hazırlanmış oldukça basit bir sistem üzerine kurulan Kelime Gezmece oyununun gezmece oyunu cevapları? Kelime Gezmece oyunu cevapları nelerdir?

Kelime Gezmece oyununu indirmek çok kolay

Eğer Andrid kullanıyorsanız BURAYA ,

Eğer Apple kullanıyorsanız BURAYA tıklamanız yeterli.

Yeni Kelime ve Sözcük Bulmaca Oyununuz! Kelime Arama ve Sözcük Bulmaca oyunlarını seviyorsanız ve yaratıcı bir kelime bulmaca oyunu arıyorsanız bu oyun tam size göre! Kelimelerin dünyasında bir geziye çıkmaya var mısınız? Kelime Gezmece ile hem kelime bilginizi geliştirerek beyin jimnastiği yapın hem de eşsiz yöresel müzikler eşliğinde birbirinden güzel şehir manzaralarının tadını çıkarın!

Zeka oyunları ve ücretsiz oyunları seviyor iseniz en güzel oyunlardan birisi Kelime Gezmece! En popüler oyunlardan ve en güzel oyunlardan bir söz oyunu karşınızda. Ücretsiz ve internetsiz olarak oynayabilirsiniz.

NASIL OYNANIR?

- Çapraz bulmacadaki yatay ve dikey boşlukları doldurmak için harfleri sırayla kaydırarak yan yana dizin.

- Takıldığınızda ipucu kullanmak için "İpucu" butonlarından birisine tıklayın.

- İstediğinizde tabaktaki harflerin sırasını değiştirin.

- Video izleyerek veya satın alarak daha fazla ipucu elde edin.

KELİME GEZMECE OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

• 1000'lerce eşsiz zorluk seviyesi ve bölüm

• Ücretsiz günlük bonus ödülleri

• Daha fazla ödül toplamak için bonus kelimeleri bulma

• Basit ve oynaması kolay arayüz grafikleri

• Hem çocuklar hem de yetişkinler için kelime dağarcığını geliştirme

• Beyin için günlük harika egzersizler

• İstediğiniz zaman ve her yerde OFFLINE oynayabilme

• Dünyanın her yerinden benzersiz şehirlerle eşsiz seyahat teması

• En güzel oyunlar ve bilmece oyunları sevenler için tasarlandı

• İnternetsiz oyunlar içinde en iyi zeka oyunu ve kelime avı

• Facebook ile bağlanarak oyunuzu yedekleme ve farklı cihazlarda oynama

KELİME GEZMECE OYUNU CEVAPLARI - 2020

Londra Bölüm Cevapları

Tower Bridge

Gün Batımı

Telefon

London Eye

Metro

Kiremit Evler

Moskova Bölüm Cevapları

Günaydın

Kızıl

Matruşka

Manzara

Katedral

Kar

San Francisco Bölüm Cevapları

Painted Ladies

Golden Gate

Yokuş

Gün Batımı

Tramvay

İskele

İstanbul Bölüm Cevapları

İstanbul Veda

Kubbeler

Sultanahmet

Baklava

İstiklal

Kapalı Çarşı

Paris Bölüm Cevapları

Eyfel Kulesi

Louvre

Makaronlar

Kuytu Sokak

Kahve Molası

Aşıklar Köprüsü

Tokyo Bölüm Cevapları

Kyoto

Kiraz Çiçekleri

Hız

Gece

Tapınak

Zen

New York Bölüm Cevapları

Taksi

Özgürlük Anıtı

Gökdelenler

Köprü

Şehir Işıkları

Soho

Agra Bölüm Cevapları

Tac Mahal

Yaz

Baharat

Sokak

Köri

Kına

Venedik Bölüm Cevapları

Bazlika

Kanal

Gondol Sefası

Yakamoz

Renklerin Dansı

Aşk

Giza Bölüm Cevapları

Bedevi

Çöl

Papirüs

Piramit

Sfenks

Yaz

Roma Bölüm Cevapları

Sokak

Şehir Turu

Kolezyum

Bazilika

Aşıklar Çeşmesi

Trastevere

Münih Bölüm Cevapları

Panaroma

Eski Şehir

Nymphenburg Sarayı

Neuschwanstein Kalesi

Marienplatz

Bavyera Evleri

Bangkok Bölüm Cevapları

Zümrüt Buda Tapınağı

Mermer Tapınak

Yüzen Çarşı

Heykeller

Gecenin Büyüsü

Fenerlerin Dansı

Hong kong Bölüm Cevapları

Atıştırmalık

Gece Pazarı

Ufuk

Nathan Yolu

Fener

Çarşı

Amsterdam Bölüm Cevapları

Yel Değirmenleri

Laleler

Gün Batımı

Klompen

Kanal

Şehir Turu

Singapur Bölüm Cevapları

Sokak

Marina Bay

Silüet

Bahçe

Süslü

Çin Mahallesi

Dubai Bölüm Cevapları

Çöl

Kandil

Hurma

Palm Adası

Jumeriah

Burj El Arab

Marakeş Bölüm /Cevapları

Meydan

Liman

Antika

Emek

Geçit

Koridor

Maldivler Bölüm Cevapları

Palmiye

Gün Batımı

Düş

Mavilik

Huzur

Pazar

Edinburg Bölüm Cevapları

Mola

Misafir

Kale

Gayda

Carlton Hill

Royal Mile

Buenos Aires Bölüm Cevapları

Köprü

Parlamento

Tatlım

Rengarenk

Tango

Meydan

Seul Bölüm Cevapları

Aşk

Şehir Kapısı

Kutsal

Sakura

Uykusuz

Saray

Havana Bölüm Cevapları

Karayipler

Nostaljik

Çalgı

Puro

Turkuaz

Kısa Tur

Cape Town Bölüm Cevapları

Koy

Kızıllık

Dağ

Trafik

Safari

Kulübe

Barselona Bölüm Cevapları

Gotik Semt

Park

Pazarda

Kuş Bakışı

Katedral

Cadde

Viyana Bölüm Cevapları

Hundertswasser

Parlamento

Doğa

Tatlım

Taksi

Stephansplatz

Santorini Bölüm Cevapları

Begonvil

Köy

Bağ

Muhabbet

Ev

Gün Batımı

Kopenhag Bölüm Cevapları

Kuş Bakışı

Sonbahar

Köşebaşı

Kiremit

Manzara

Hanoi Bölüm Cevapları

Pagoda

Gün Batımı

Lezzet

Şapkalar

Kule

Kayık

İsfahan Bölüm Cevapları

Mozaik

Nargile

Tokmak

Camii

Sabır

Han

Brugge Bölüm Cevapları

Kule

Taş Duvar

Waffle

Kapı

Kanal

Meydan

Zurih Bölüm Cevapları

Çatı Katı

Dilek

Çikolata

Gece Gezmesi

Sokak Turu

Nehir

Taipei Bölüm Cevapları

Alacakaranlık

Şölen

İhtişam

Tapınak

Dragon

Çin Mantısı

Washington Bölüm Cevapları

Beyaz Saray

Başkan

Anıt

Dönme Dolap

Dağ

Lincoln

Toronto Bölüm Cevapları

Kuğu

Yapı

Kar

Niagara Şelalesi

Merdiven

Gökdelen

Madrid Bölüm Cevapları

Rüya

Şehir

Köprü

Işıltı

Çeşme

Meydan

Dubrovnik Bölüm Cevapları

Kale

Davet

Manzara

Gizem

Kiremit

Yağmurlu Bir Gün

Kuala Lumpur BölümCevapları

İkiz Kuleler

Mistik

Sükunet

Gizem

Gecenin Büyüsü

Minareler

Rio de Janeiro Bölüm Cevapları

Körfez

Papağan

Sahil

Sörfçü

Gün Batımı

Karnaval

Bali Bölüm Cevapları

Tapınak

Sükunet

Plumeria

Pirinç Terası

Yaz Akşamı

Sahil

Antalya Bölüm Cevapları

Kaleiçi

Olimpos

Çarşı

Portakal

Kaş

Apollo

Los Angeles Bölüm Cevapları

Hollywood

Santa Monica

Kaldırım

Palmiye

Beverly Hills

Grafiti

Prag Bölüm Cevapları

Prag Köprü

Sokak Arası

Prag Meydan

Kuklalar

Apollo

Katedral

Saat

Stockholm Eski Şehir

Puket Bölüm Cevapları

Puket Köy

Puket Tapınak

Tatil

Çan

Cennet

James Bond

Chicago Bölüm Cevapları

Şikago Nehir

Tiyatro

Hüzmeler

Yolculuk

Güz

Kuşbakışı

Honolulu Bölüm Cevapları

Waikiki

Gölge

Şelale

Sörf Zamanı

Hula

Honolulu