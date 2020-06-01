Antalyalı çiftçinin karpuza yaptığı müdahale talebi artırdı! Müşteriler bizzat gelip dalından satın alıyor

Antalya'da karpuz fidanlarının dibine dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu veren üretici, kekik kokulu karpuz üretti. Üretici İrfan Ateş, karpuza yaptıkları bu müdahalenin ardından satışlarda artış yaşandığını, bazı müşterilerin ise bizzat gelerek dalından karpuzunu alıp götürdüğünü söyledi.

01.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:27

Antalya Güzeloluk'ta bir üretici, karpuz fidanlarının dibine, dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu verdi.

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Bugünlerde karpuz hasatına başlayan üretici İrfan Ateş ve oğlu Uğur Ateş, sosyal medyada "Kekik Kokulu Karpuz" paylaşımı yapınca siparişler patladı.

MÜŞTERİLER DALINDAN KOPARIP GÖTÜRÜYOR

Daha önce yetiştirdikleri karpuzu pazarda satan baba oğul, sokağa çıkma sorunu yaşanılan günlerde internet üzerinden gelen siparişleri 7 kilometreye kadar olan adreslere teslim etti. Üretici Ateş, bir çok kişinin de bizzat gelerek dalından karpuzunu alıp götürdüğünü söyledi.

KARPUZLARIN TATLI OLMASININ FORMÜLÜ

İrfan Ateş ayrıca, kekik suyu gibi tamamen doğal şekilde karpuza verilen ve maliyeti çok düşük olan pancar melezini de üreticilerin az kullandığını, kendisinin daha fazla kullandığı için karpuzların daha tatlı olduğunu söyledi.