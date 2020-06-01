Kekik kokulu karpuz üretti, sipariş patladı
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Kekik kokulu karpuz üretti, sipariş patladı

Antalya'da karpuz fidanlarının dibine dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu veren üreticinin kekik kokulu karpuz üretti.

Kekik kokulu karpuz üretti, sipariş patladı
01.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:14

Antalya'da karpuz fidanlarının dibine dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu veren üreticinin kekik kokulu karpuz üretti.

Antalya Güzeloluk'ta bir üretici, karpuz fidanlarının dibine, dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu verdi. Bugünlerde karpuz hasatına başlayan üretici İrfan Ateş ve oğlu Uğur Ateş, sosyal medyada "Kekik Kokulu Karpuz" paylaşımı yapınca siparişler patladı. Daha önce yetiştirdikleri karpuzu pazarda satan baba oğul, sokağa çıkma sorunu yaşanılan günlerde internet üzerinden gelen siparişleri 7 kilometreye kadar olan adreslere teslim etti. Üretici Ateş, bir çok kişinin de bizzat gelerek dalından karpuzunu alıp götürdüğünü söyledi.

İrfan Ateş ayrıca, kekik suyu gibi tamamen doğal şekilde karpuza verilen ve maliyeti çok düşük olan pancar melezini de, üreticilerin az kullandığını, kendisinin daha fazla kullandığı için karpuzların daha tatlı olduğunu söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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