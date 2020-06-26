Kedilerin ömrü kaç yıldır? Dünyanın en yaşlı kedisi kaç yaşındadır?

Kedi tarihi 9500 yıl öncesine dayanmaktadır. Sevimli ve sadık olan kediler, Mısır'da kutsal sayılmaktadır. 38 yaşına kadar yaşayan Creme Puff isimli kedidir. Beslenme koşulları, temizlik, sağlık sorunları, bakımı ve yaşadığı ortam kedilerin ömür sürelerini belirler. Araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre kedi ömrü ortalama 12-18 yıl arasında değişmektedir.

KEDİLERİN TARİHİ

Kedi tarihi hakkında çok bilgi söz konusu değildi fakat 2004 yılında yapılan arkeolojik kazılar sonucunda kedi tarihi hakkında bilgilere ulaşıldı. Kıbrıs'ta 9500 yıl öncesine ait kedi mezarlığına ulaşıldı. Bir insan yanına gömülmüş kedi, arkeolojik bakımından oldukça önemlidir. Bu kazıdan önce 400 yıl önce evcilleştiği düşünülen kedi, sadece mısır için önemli değil diğer kültürler içinde önemli olduğunu kanıtlamıştır. Defin şekli ile evcil kedi olduğu düşünülmektedir. Kedilerin Mısır topraklarda bulunmasının nedenleri arasında yaşanan fare sorunu yer almaktadır. Zamanla sorun çözüldü ve kedi ile insanlar arasında güçlü bağ oluştu. Evcilleşmeye başlayan kediler, insanlar arasında oldukça önemli hale geldi Öyle ki insanlar kedilere tapmaya başladı. Mısırlılar kedilerinin ölümleri üzerine derin bir yasa girdiler. Kediler ölümlerinden sonra mumyalandı ve kutsal yeraltı mezarlarında saklandı.

Ortaçağ'da ise durum tam tersiydi. Kediler lanetli olarak görülüyor. İnsanlar arasında dişlerinde zehir olduğu ve tehlike saçtığı yayılmaya başladı. Bu dönemde kediler zorbalık ve işkence ile karşılaştı. Meydana gelen veba salgını kedilerin dönüm noktası oldu. Veba saçan fareleri öldüren kediler, kahraman konumunda olmaya başladı. Çoğu hayvanın ataları arasında büyük farklar vardır. Büyük değişime uğrarlar. Kediler için tam tersidir. Kediler çok az değişikliğe uğramış, günümüzdeki halleri ile ataları arasında ufak farklara vardır. Kedi Sözcüğü arapçadan Türkçeye geçmiştir.

KEDİLERİN ÖMRÜ KAÇ YILDIR?

Kediler kaç yıl yaşar? Kedİ ömrü ne kadardır? gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Kedilerin yaşam süreleri beslenmelerine, yaşadıkları ortama, bakıma ve ırk özelliklerine değişim göstermektedir. Kesin bir süre zarfı verilememektedir. Sokakta yaşayan ve ev kedisi arasındaki farklar göz önüne alındığında net bir süre söylenemez.

Ortalama sürelere bakıldığında 12-18 yıl değişmemektedir. Yukarıda belirtilen sebeplere bakıldığında bu sürede değişimler görülür. Genelleme yaptığımız aynı ırktaki kediler, farklı yaşam koşullarına sahip olduğu için ömür süreler faraklı olacaktır.

KEDİLERİN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Kedilerde insanlar gibi belli hastalıklara sahiptir. Bu yüzden sağlık problemleri için düzenli olarak veteriner hekime başvurulmalıdır. Günlük bakımlar ihmal edilmemeli, düzenli tüy temizliği yapılmalıdır. Kedi mamaları dikkatli seçilmeli, uygun miktarda verilmelidir.

KEDİLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

-Kediler ve köpekler bir arada yaşayabilirler

-Kedilerin beyni köpek beyninden büyüktür.

-Kısa süreli hafızaları iyidir.

-Hastalık konusunda insanlara çok benzerler.

-Üzerlerinde bulunan benekler atalarında onlara mirastır.

-Tatlı sevmez ve yiyemezler.

-Süt vermekten vazgeçin. Çünkü laktoza alerji,leri vardır.

-Dünyanın en uzun kedisi 1.23 metre boyundadır.

-yetişkin olan kedinin 30 dişi vardır.

-Kadıköy'de kedi heykeli bulunmaktadır.

-Eski Mısır'da kedi kutsal kabul edilirdi.

-Kediler çok uzağa gidemez.Dönebilecekler kadar uzaklaşırlar.

-Karanlıkta insanlardan daha iyi görürler.

-9 canlı tabirini hak ediyorlar. 230 metre yükseklikten düşüp ölmezler.

- Mısır'da kediye"mau" denilirdi.

-Kediler insan sesini tanır.

-Bilinenlere göre tek doğumda 19 yavru doğurabilen kedi, kayıtlara geçmiştir.

-Kedi patilerinden terler.

DÜNYANIN EN YAŞLI KEDİSİ KAÇ YAŞINDADIR?

İngiltere'de yaşayan Rubble isimli kedi şuanda 32 yaşında ve dünyanın en yaşlı kedi unvanının sahibi.İnsan yaşı ile karşılaştırdığımızda 137 yaşına tekabül eden erkek kedinin sağlık sorunu bulunmamakta. Veteriner kayıtları baz alınarak belirlenen kategoride, Maine Coon cinsi kedi ilk sırada yerini almaktadır. 2018 yılında yaşını parti ile kutlayan kediye, ücretsiz check up hediye edildi. 50 yaşındaki sahibi Heritage, Rubble'nin kendisinin en yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Sadece kan basıncı problemi olduğunu onun dışında herhangi bir sağlık sorunu olmadığını dile getirdi.

Yaşamayan fakat gelmiş geçmiş dünyanın en yaşlı kedisi, ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Creme Puff isimli kedi 3 Ağustos 1967'de doğdu ve 6 Ağustos 2005'te hayatı kaybetti.

KEDİ IRKLARI NELERDİR?

American Wirehair, Laperm, Nebelung, Korat, Oriental Shorthair,Toyger Singapura, Ocicat, Devon Rex, Devon Rex Ragamuffin, Balinese, Cornish Rex, Exotic Shorthair, Manks Kedisi, Savannah, Mısır Mausu, Bombay Kedisi, Chartreux, American Curl, Himalaya Kedisi, Sibirya Kedisi, Amerikan Shorthair, Bengal Kedisi, Ankara Kedisi, Munchkin, Sfenks Kedisi, Norveç Orman Kedisi, Habeş Kedisi, Ragdoll Kedisi, Maine Coon, British Shorthair, Scottish Fold, Siyam Kedisi, Fars Kedisi, Mavi Rus Kedisi, Tonkinese, Havana Kedisi, Selkirk Rex, KarayaAmerikan Bobtail, Khao Manee, Napoleon Cat, Peterbald, Chausie, Avrupalı Burmese,