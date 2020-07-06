Maç hızlı başladı! İlk dakikada top direkten dışarı çıktı

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Beşiktaş, son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor. Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren ve haftaya 28 puanla ve 16. sırada giren sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşısında puan ya da puanlarla sahadan ayrılarak düşme hattından kurtulma niyetinde. 50 puanla 4. sırada bulunan siyah beyazlılar ise 3 puan alarak kalan haftalarda Devler Ligi umutlarını canlı tutmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş ise 5 eksikle Kayserispor deplasmanına gidiyor. Cezalı Boyd'un yanısıra, Umut Nayir, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz ve Douglas kadroda yer almadı.

İŞTE İLK 11'LER

HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Djedje, Diego, Hasan, Sapunaru, Kvrzic, Pedro, Camhanharo, Kravets, Enver Cenk.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Vida, Rıdvan Yılmaz, Necip, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Burak Yılmaz.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma Arda Kardeşler'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Kravets'in ceza sahası dışından çektiği şut direğin üstüne çarpıp auta çıktı.

Dakika 6: Jeremain Lens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hes Kablo Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

Dakika 11: Lens'in kullandığı serbest vuruşa Atiba dokunamadı ve top auta çıktı. Öncesinde ofsayt bayrağı da kalkmıştı.

Dakika 15: Kayserispor'da Henrique'nin ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı gitti.