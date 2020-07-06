Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede iki takımın da 11'i belli oldu. Beşiktaş'ta Necip Uysal 6 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Beşiktaş, son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor. Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren ve haftaya 28 puanla ve 16. sırada giren sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşısında puan ya da puanlarla sahadan ayrılarak düşme hattından kurtulma niyetinde. 50 puanla 4. sırada bulunan siyah beyazlılar ise 3 puan alarak kalan haftalarda Devler Ligi umutlarını canlı tutmak istiyor. BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK Beşiktaş ise 5 eksikle Kayserispor deplasmanına gidiyor. Cezalı Boyd'un yanısıra, Umut Nayir, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz ve Douglas kadroda yer almadı. İŞTE İLK 11'LER HES KABLO KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Djedje, Diego, Hasan, Sapunaru, Kvrzic, Pedro, Camhanharo, Kravets, Enver Cenk. BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Vida, Rıdvan Yılmaz, Necip, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Burak Yılmaz.