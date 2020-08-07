Emekli öğretmen, üçüncü kattan beton zemine düşünce hayatını kaybetti
Kayseri'de emekli öğretmen, balkonda telefonla görüştüğü sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Talihsiz adam olay yerinde yaşamını kaybettiği bildirildi.
07.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 07.08.2020 22:56
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Güneş Sokak'ta yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Yalçı, balkonda telefonla görüştüğü sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Talihsiz adamın olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlendi.
POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.