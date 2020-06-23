Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 8 katlı apartmanın 6'ncı katından atlayan 30 yaşındaki hemşire Yeter A. hayatını kaybetti.

EVİNİN PENCERESİNDEN ATLADI

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan Yeter A., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle evinin oturma odasındaki pencereden atladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeter A'nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Yeter A.'nın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.