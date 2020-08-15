Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu

Diyarbakır Silvan'ın Akçayır Mahallesi'nde çobanlık yapan babalarına yemek götürmek isteyen iki çocuktan 3 gündür haber alınamıyordu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kayıp kardeşler Diyarbakır'da dilencilik yaparken bulundu.

DİLENCİLİK YAPARKEN BULUNDULAR

Suriyeli Haddur ailesinin 10 yaşındaki Hatem ile 12 yaşındaki Vahide isimli çocukları üç gün önce evden çıkıp bir daha geri dönmemiş, baba Necdet Haddur, Silvan Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirmişti. Yapılan kayıp başvurusunun ardından iki çocuk Diyarbakır'da dilencilik yaparken polis tarafından bulundu.

AİLEYE TESLİM EDİLDİLER

Kimlik sorgulamalarında haklarında kayıp başvurusu bulunan çocuklar, polis tarafından koruma altına alınıp, ailesine teslim edildi.