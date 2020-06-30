Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı

Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gündür aranan İkranur Türsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Acı haberi AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı.AKUT Giresun Temsilcisi Dr. Cengiz Cindemir sosyal medya hesabında, "Maalesef kızımız derede öldü bulundu" paylaşımı ile olayı duyurdu.

EVİNDEN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni, yapılan aramalar sonucu eve yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulundu. Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu derede, savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, detaylı araştırma yaptı. Jandarma ekipleri ise alana kimseyi yaklaştırmadı.

BABASI KOŞARAK GELDİ

İkranur'un cesedinin bulunduğu haberinin alınmasının ardından arama çalışmalarına katılanlar, hemen olay yerine geldi. Kızının cansız bedenine ulaşıldığı haberini alan baba Serdar Tirsi ise bölgeye koşarak geldi. Görevlilerin girişine izin vermediği acılı baba, ısrar edince olay yerine alındı. İkranur'un cansız bedeni, daha sonra ambulansla Giresun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAYMAKAM: O BÖLGEDE 2 GÜNDÜR ÇOK ARAMA YAPILDI

Olay yerine gelen Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, İkranur'u sağ salim ailesine teslim etmek istediklerini ancak cansız bedeniyle dere yatağında karşılaştıklarını belirterek, "Savcılığımız marifetiyle çok yönlü soruşturma yürütülüyor. O bölgede 2 gündür çok arama çalışması yapıldı. Şu an söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametini etkileyebilir. Dere yatağında bulundu, tüm ekiplerimiz iş birliği içinde çalışma yaptı. İkranur'un cansız bedeni suyun içindeydi ancak su derinliği fazla değil" dedi.

İkranur Tirsi'nin akrabası olan Arslan Tirsi de cansız bedeninin bulunduğu yer ile küçük çocuğun kaybolduğu yer arasında yaklaşık 5 kilometre mesafe bulunduğunu belirterek, "İkranur'un kaybolduğu nokta ile bulunduğu yer arası 5 kilometre. Derenin karşısındaki tepenin üst tarafındaki düzlük çocuğun evinin olduğu bölge. İkranur'un kaybolduğu akşam aramalara ben de katılmıştım. Bu kısmın üst taraflarını o zaman taramıştık. Çok üzgünüm. İnşallah cinayet değildir, başka türlü şeyler düşünmek istemiyorum" dedi.

GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN İKRANUR AÇIKLAMASI

Giresun Valiliği'nden arama çalışmaları sırasında dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. 170 personelin aradığı küçük kızın cansız bedenine ulaşıldığının belirtildiği açıklamada, "İkranur Tirsi kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 km (Kuşbakışı 1 km) uzaklıkla incirli mevkiinde dere içerisinde arama ekiplerince bulunmuş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması temennisiyle minik kızımıza Allah'tan rahmet, acılı aileye sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

İLK TESPİTLERDE TRAVMATİK BİR BULGUYA RASTLANILMADI

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağında Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulunan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ön otopside İkranur'un ölümünde ilk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı. İkranur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada 2.5 saat süren detaylı otopsi işleminin ardından küçük kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak, Bulancak ilçesi İcilli köyüne götürüldü.