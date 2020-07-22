Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu

İzmir'in Menemen ilçesinden, annesinin yaşadığı Manisa'ya gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe bulundu.

İzmir'in Menemen ilçesinde babasıyla yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, iddiaya göre babasıyla yaşadığı anlaşmazlık sonrası ayrı yaşadıkları Manisa'daki annesinin yanına gitmek istedi. Erkek arkadaşı E.Y. ile dün akşam saatlerinde Menemen'den Manisa'ya giden genç kız, çantasını annesinin evine bırakarak geri döneceğini söyledi ancak kendisinden bir daha haber alınamadı.

İKİ GENÇ PARKTA BULUNDU

Eylem Hıdırtepe'nin bulunması için emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, genç kızın erkek arkadaşının ailesi de oğulları için kayıp ihbarında bulundu. Edinilen bilgiye göre Eylem Hıdırtepe ve E.Y., Manisa'nın ardından tekrar İzmir'e geldi ancak aileleriyle iletişime geçmedi. İki genç, bugün Çocuk Büro Amirliği ekiplerince Menemen ilçesinde parkta bulundu. Eylem Hıdırtepe ve E.Y.'nin ifadeleri alınırken, ailelere de müjdeli haber verildi.