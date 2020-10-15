Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu

Didim ilçesinde geçen cumartesi günü ortadan kaybolan emekli hemşire Hatice Tusu'nun hayatından endişe eden oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı. Tusu'nun otomobili, evinin 2 sokak arkasında bulundu. Ayrıca Tusu'nun cep telefonunun da aracın torpido gözünde olduğu anlaşıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatmak için harekete geçerek ilçedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

YAKALANINCA İTİRAF ETTİ

Tusu'yu tanıyanların da ifadesine başvuran polis, emekli hemşirenin son görüldüğü Suat A.'yı, Denizli Sitesi mevkiinde bulunan bir kafeteryada yakaladı. Suat A. ilk ifadesinde, Tusu ile birlikteliğinin olduğunu, emekli hemşirenin kendisini terk etmek istemesi üzerine tartıştıklarını, boğazına sarıldığını, öldüğünü anlayınca cesedini Hisar Mahallesi Sağtur bölgesindeki araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ GÖMÜLDÜĞÜ YERDE BULUNDU

Bunun üzerine bölgede araştırma yapıldı. Hatice Tusu'nun cesedi gömüldüğü yerde bulunarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suat A. ise adliye sevk edildi.