130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kayseri'de yaşayan Hatice K. ve Metin K. çiftinin bir garip kayıp altın olayını gündeme taşımıştı. İddiaya göre, 75 yaşındaki Metin K., geçtiğimiz ağustos ayında sokakta Yeşim isimli bir kadınla tanışmış ve evine getirmişti. Ertesi sabah kadın evden gittiğinde Hatice K.'nin 130 bin lira değerindeki altınları da yok olmuştu.

AİLESİNE BENZETTİĞİ ÇİFTE 130 BİN TL VERDİ

Çift, altınlarını aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Altınların yok olmasıyla birlikte yaşadıkları anlaşmazlıkları dile getiren yaşlı çiftin durumuna üzülen bir hayırsever, Müge Anlı'yı arayarak; "Annemle babama benziyorlar. Onların mağduriyetini ben gidereceğim" dedi ve ailenin yaşadığı 130 bin liralık kaybı karşıladı.

Altınları çaldığı ileri sürülen ve 3 hafta sonra serbest bırakılan Yeşim isimli kadın ise "Bana altınları Metin amca verdi bir de yanağımdan öptü beni" diyerek iddiaları yalanladı.