Kayalıklardan düşen vatandaş ve yardım ararken kaybolan arkadaşı bulundu
25.10.2020 11:51 | Güncelleme: 25.10.2020 12:05
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş ve kendisi için yardım ararken ormanlık alanda kaybolan arkadaşı, ekipler tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş ve kendisi için yardım ararken ormanlık alanda kaybolan arkadaşı, ekipler tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.