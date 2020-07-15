Kastamonu'da spor salonu inşaatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da Mustafa Kaya Anadolu Lisesine ait devam eden spor salonunun inşaatı çöktü. Göçüğün altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi'nin yanında yapımına devam edilen spor salonu inşaatının çelik konstrüksiyon montajı sırasında iş kazası meydana geldi. İşçilerin kaynak yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple çelik konstrüksiyonun montaj kısmında çökme oluştu. Çöken çelik konstrüksiyonun altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İtfaiye ekipleri, polis ekipleri ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonrasında yaralanan işçi Mustafa Taşkeser, inşaattan indirilerek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden diğer işçi Muzaffer Özşahin ise, bulunduğu yerden kurtarılarak inşaatın çatısına çıkartıldı. Muzaffer Özşahin'in cenazesi, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven ile inşaatın çatısından indirilerek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Öte yandan çalışmalar sırasında işçilerin sinir krizi geçirdikleri görüldü. Kazada hayatını kaybeden Muzaffer Özşahin'in, Çorum'dan Kastamonu'ya geldiği çalışmak için geldiği öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen Vali Avni Çakır, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, belediye başkan yardımcıları Mehmet Yurt ve Serkan Bahçacıoğlu ile AFAD Müdürü Ekrem Küçükbayram incelemelerde bulundu. Vali Çakır, ekiplerden kaza hakkında bilgi aldı.

Polis ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - KASTAMONU