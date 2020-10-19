Kartal'da, bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu

Kartal Cevizli mevkii D-100 KarayoluAnkara istikametinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ahmet Kaan Aksu yönetimindeki otomobil, yerlerin de ıslak olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

BARİYER, OTOMOBİLE OK GİBİ GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobilin sol tarafından ok gibi girerek şoför ve yolcu koltuğunda oturan Emirhan Karaca'nın ayaklarını kopardı. Kaza sonucu iki kişi otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirirken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların hayati tehlikesi devam ederken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.