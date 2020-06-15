Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oturan Eniz Okan isimli vatandaş,Kars'ta bal ve süt ürünleri satışı yapan Hayati Mehmetoğlu adlı esnaftan 120 TL tutarında 1 kilo kaşar, 1 kilo gravyer, 1 kilo ceviz ve 1 kilo kayısı kurusu siparişinde bulundu. karstanhavadis.com'un haberine göre, esnafın siparişleri kargo ile Marmaris'e göndermesinin ardından ödeme için havale yapan Okan, 120 TL yerine 120 bin TL gönderince esnafı arayarak durumu bildirdi. İlk önce şaka yapıldığını sanan esnaf, hesaplarını kontrol edince oğlunu bankaya gönderip sipariş bedeli 120 TL'yi kesmeden paranın tamamını sahibine iade etti.

"KARS ESNAFI VE İNSANI BÖYLEDİR"

Havale parasını kendisinin ödediğini belirten duyarlı esnaf Hayati Mehmetoğlu, "Kars'ta hangi esnaf arkadaşımız olsa aynı davranışı sergilerdi. Sayın müşterimiz Eniz Okan benden ürünlerimizi sipariş etti. Bende kargo ile kendisine gönderdim. Daha sonrada beni arayarak yanlışlıkla 120 bin TL hesabıma havale ettiğini söyledi. İlk önce inanamadım ve şaka yaptığını sandım. Israr edince de oğlumu bankaya göndererek, parayı derhal iade etmesini istedim. Hatta 120 bin TL'yi gönderdiğim ürünlerin parasını kesmeden geri havale etti. Ayrıca havale masrafı bile kesmedim. İşte Kars insanı ve esnafı böyledir. Ben değil de herhangi bir esnaf arkadaşım da aynı davranışı sergilerdi" dedi.