HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti

Muğla'da oturan bir vatandaş, Karslı esnaftan verdiği siparişler için 120 TL yerine 120 bin TL havale etti. Müşterisinin uyarısıyla hesaplarını kontrol eden duyarlı esnaf, oğlunu bankaya göndererek 15 dakika sonra parayı müşterisine iade etti.

15.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:55

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oturan Eniz Okan isimli vatandaş,Kars'ta bal ve süt ürünleri satışı yapan Hayati Mehmetoğlu adlı esnaftan 120 TL tutarında 1 kilo kaşar, 1 kilo gravyer, 1 kilo ceviz ve 1 kilo kayısı kurusu siparişinde bulundu. karstanhavadis.com'un haberine göre, esnafın siparişleri kargo ile Marmaris'e göndermesinin ardından ödeme için havale yapan Okan, 120 TL yerine 120 bin TL gönderince esnafı arayarak durumu bildirdi. İlk önce şaka yapıldığını sanan esnaf, hesaplarını kontrol edince oğlunu bankaya gönderip sipariş bedeli 120 TL'yi kesmeden paranın tamamını sahibine iade etti.

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti

"KARS ESNAFI VE İNSANI BÖYLEDİR"

Havale parasını kendisinin ödediğini belirten duyarlı esnaf Hayati Mehmetoğlu, "Kars'ta hangi esnaf arkadaşımız olsa aynı davranışı sergilerdi. Sayın müşterimiz Eniz Okan benden ürünlerimizi sipariş etti. Bende kargo ile kendisine gönderdim. Daha sonrada beni arayarak yanlışlıkla 120 bin TL hesabıma havale ettiğini söyledi. İlk önce inanamadım ve şaka yaptığını sandım. Israr edince de oğlumu bankaya göndererek, parayı derhal iade etmesini istedim. Hatta 120 bin TL'yi gönderdiğim ürünlerin parasını kesmeden geri havale etti. Ayrıca havale masrafı bile kesmedim. İşte Kars insanı ve esnafı böyledir. Ben değil de herhangi bir esnaf arkadaşım da aynı davranışı sergilerdi" dedi.

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar Ekonomi
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Ekonomi
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Ekonomi
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor Ekonomi
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Ekonomi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Ekonomi
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Halife Hafter Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Lara Demet Evgar Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 14:56:00. #1.15#
title