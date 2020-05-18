Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu

Kağızman kırsalı Çemse bölgesinde devriye görevi yapan tim ile teröristler arasında çatışma çıktı.

3 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Yaralanan 3 komando ise askeri helikopter ile Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Hastaneye kaldırılan askerlerimizden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.