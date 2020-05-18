Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Kars kırsalında jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Yaralanan 3 askerimiz ise hastaneye kaldırıldı. Askerlerimizden biri tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

18.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:43

Kağızman kırsalı Çemse bölgesinde devriye görevi yapan tim ile teröristler arasında çatışma çıktı.

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3 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Yaralanan 3 komando ise askeri helikopter ile Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Hastaneye kaldırılan askerlerimizden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

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