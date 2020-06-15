Karlıova nerede? Karlıova hangi ilin ilçesidir?

KARLIOVA HANGİ İLE BAĞLI?

Karlıova Bingöl iline bağlı bir ilçedir. İlçenin 1 belediyesi, 48 köyü mevcuttur. Mahalle muhtarlığı sayısı ise 4'tür. Köyaltı yerleşim birimi sayısı (mezra) 26'dır.

KARLIOVA NEREDE?

Karlıova ilçesi, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat Bölümünde bulunmaktadır. Bingöl Merkez ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan saha, kabaca doğu - batı doğrultusunda uzanış gösteren ve çoğunlukla 3000 m yüksekliğindeki dağların (Karagöl Dağları 3057 m, Bingöl Dağı 3193 m, Şeytan Dağları 2.839 m, Şerafettin Dağları 2388 m) orta kesiminde yer alır. Genel olarak yükseltisi 1900 metreyi aşan, yüksek düz alanların geniş yer kapladığı yöre, aynı zamanda birkaç akarsuyun (Peri Suyu, Göynük Çayı, Murat Nehri) kaynaklarını aldığı higrografik sınır olma özelliğine de sahiptir. İlçenin yüzölçümü 1311 km² dir. Bunun il yüzölçümüne oranı %16.60'dır. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1940 metredir. İl merkezinden uzaklığı 70 km'dir. Güneşin Doğuşu bu ilçe sınırları içinde izlenebilmektedir.

Karlıova, Bingöl'ün ilçelerinden batıda Yedisu ve Adaklı, güneybatıda Merkez ve güneyde de Solhan ilçeleriyle birlikte doğuda Muş'un Varto, kuzeyde de Erzurum'un Tekman ve Çat ilçeleriyle komşudur. Karlıova'nın il merkeziyle arasındaki mesafe ise yaklaşık 70 km'dir.