Kargo çalışanına söylediği söz şoke etti: 'Gel dövüşelim'

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kargo çalışanlarıyla tartışan öfkeli bir şahıs, 'Gel dövüşelim' diyerek kargoları tekmeledi.

22.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:02

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kargo çalışanlarıyla tartışan öfkeli bir şahıs, 'Gel dövüşelim' diyerek kargoları tekmeledi.

İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı

Yeni Mahalle Çavuşlu Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kargo şubesine gelen bir şahıs, iddiaya göre, sırasını beklemeden kargosunu almak istedi. Kargo çalışanının kendisini uyarması üzerine çileden çıkan adam, kargo paketlerini tekmeledi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaşanan olaya müdahale etti.

Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı olayla ilgili konuşan kargo çalışanı Samet Eren, "Biz burada zor bir görev yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza zamanında kargolarını teslim etmek için gecemizi gündüzüme katıyoruz. Ama kendini bilmezin birisi, sıra beklemeden sorun çıkarması ve 'gel dövüşelim' demesi bizi çok üzdü. Kargoları da tekmeledi" diye konuştu.

(İHA)