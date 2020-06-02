PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın

Emniyet, MİT ve TSK'nın yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya yönelik aralıksız süren operasyonları, örgüt ele başlarının da kimyasını bozdu. TSK ve MİT'in Kandil bölgesine yönelik operasyonları nedeniyle aylardır gizlenen terörist elebaşı Murat Karayılan, aylar sonra ortaya çıkarak örgütün içinde bulunduğu çaresiz durumu itiraf etti.

"DOĞAÜSTÜ GÜÇLERLE DONANMALISINIZ"

Karayılan teröristleri önce "işbirlikçi" olmakla suçlayıp, Türkiye'nin operasyonlarından kurtulmanın formülünü de "doğaüstü güçlerle donanmalısınız" diyerek verdi. Karayılan'ın bu sözlerinin teröristler arasında alay konusu olduğu, ciddiye alınmadığı ve moralleri bozduğu öğrenildi.

ÖRGÜTTE UMUTSUZLUK OLUŞTU

Türkiye'nin başarılı istihbarat ve teknik faaliyetleri karşısında "radikal tedbirler" alınması isteyen Karayılan'ın, bu önlemi de "doğaüstü güçlerle donanın" şeklinde belirtmesi örgütte umutsuzluk oluşturduğu öğrenildi. Teröristleri, örgüt TV'sinden suçlayarak tehdit de eden Karayılan'ın "İçeriden bilgi sızmasının önlenmesi için sert tedbirler alınacağını" söylediği kaydedildi.