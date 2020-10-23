Karantinaya uymayan Real Madrid'li Luka Jovic'e altı ay hapis cezası isteniyor

Real Madrid'in Sırp forveti Luka Jovic'in koronavirüs nedeniyle başı dertte.

Koronavirüs salgının yaşandığı mart ayında sevgilisinin doğum günü için ülkesi Sırbistan'a giden Jovic için karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 6 ay hapsi isteniyor.

Sırp Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma halen devam ediyor. Yakın zamanda neticelenmesi beklenen davadan Luka Jovic'in aleyhine bir karar çıkması durumunda Sırp futbolcu, demir parmaklıklar arkasına gidecek.