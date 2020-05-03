Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışma ile Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyeleri sürüyor.

Uçuşlar iptal edildikten sonra Tanzanya, Kenya, Ürdün ve Almanya'dan Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Türkiye'ye getirilen 634 Türk vatandaşının Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantina süreci devam ediyor.

TANZANYA'DAN DÖNEN TÜRK PİDE ISMARLADI

Yurtta kalanlardan iş güvenliği uzmanı Zehra Yazıcı, yurt dışında yaşayan ve kendisi gibi yöresel lezzetleri özleyen karantina altındaki Türk vatandaşlarının özlemini gidermek için Samsun pidesi ile iftar verdi.

"HAYATIMDA İLK KEZ 750 KİŞİYE İFTAR VERMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADIM"

Yazıcı, 2 yıldır Tanzanya'da yaşadığını ve koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönüş yaptığını söyledi.

Türk yemekleri ve yöresel lezzetlere Tanzanya'da hasret kaldığını dile getiren Yazıcı, "Özellikle pide, kebaptır, bunları Tanzanya'da yemeyeli uzun zaman oldu. Benim gibi Samsun'daki yurtlarda karantina altında Tanzanya, Almanya, Kenya ve Ürdün'den gelen 600'ün üzerinde Türk vatandaşı var. Onların da bu lezzetlere hasret kaldığını düşündüm. Ayrıca bizim yurtlardaki her türlü ihtiyacımızı karşılayan yurt görevlileri, sağlık çalışanları, polis, AFAD ve Kızılay görevlilerine de teşekkür etmek için Samsun pidesi ile iftar verdim. Bugüne kadar hep aile arasında en fazla 10 kişiye iftar veriyordum, hayatımda ilk kez 750 kişiye birden iftar vermenin mutluluğunu yaşadım." diye konuştu.

"TANZANYA'DA TÜM ÜLKEDE 100 ADET SOLUNUM CİHAZI MEVCUT"

Tanzanya'dan tahliye süreci hakkında bilgi veren Yazıcı, "Tanzanya'da kendimi güvende hissetmiyordum. Doğru dürüst hastane yok, sağlık çalışanı az ve ilaç da yok. Ülke genelinde sadece 100 adet solunum cihazı mevcut. Yani virüse yakalandığımızda sıkıntı yaşayacağımı düşündüğüm için Türkiye'ye dönmek istedim. Konsolosluğa başvurarak tahliye olmak istedim. Çok şükür ki Cumhurbaşkanımızın sayesinde vatan topraklarımıza geldik." ifadelerini kullandı.

"YURDUN MÜTHİŞ BİR AMBİYANSI VAR"

Yazıcı, karantinaya alınırken biraz şüpheyle yaklaşsa da yurt odalarını ve verilen hizmeti gördükten sonra çok memnun olduğunu vurguladı.

"Karantina altında alınırken bu kadar sistemli olacağını hiç düşünmemiştim." diyen Yazıcı, şunları kaydetti:"Bizim uçaktan inmemiz ve yurda yerleştirilmemiz arasında müthiş bir organizasyon vardı. Bu organizasyon beni ciddi bir şekilde şaşırttı. Yurtlar, bizim zamanında böyle harika değildi, yurtlardaki odaları görünce zamanın gençlerinin çok şanslı olduğunu düşündüm. Odada A'dan Z'ye her şey düşünülmüş. Yurdun müthiş bir ambiyansı var. Bu imkanları sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza ve yurt görevlilerine çok teşekkür ediyorum."

Öte yandan Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü karantina altındaki Türk vatandaşlarına moral vermek için mini konser düzenledi. Yerel sanatçılar, "Türkiye'm ve Şehitler Ölmez" şarkılarını seslendirdi. Karantina altındaki vatandaşlar ise pencerelerinden Türk bayraklarını sallayarak şarkılara eşlik etti. Konser, Hacivat ve Karagöz gösterisiyle sona erdi.