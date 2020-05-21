Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Koronavirüs nedeniyle rol aldığı dizisinin çekimleri durdurulan yakışıklı oyuncu Onur Tuna, kendisini evinde karantinaya aldı. Evde olduğu günleri boş geçirmeyen Tuna, düzenli spor yaparak vücudunu forma soktu.

ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Yakışıklı oyuncu Onur Tuna, karantina döneminde kilo almayıp, fazla kilolarından kurtuldu. Sosyal medya hesabından üstsüz poz veren yakışıklı oyuncu, kaslı vücudunu sergiledi. Onur Tuna'nın fotoğrafı kısa sürede 188 binden fazla beğeni aldı.

Oyuncu Celil Nalçakan ise Tuna'nın paylaşımına "İyice boz sinirlerimizi kardeşim" yorumunu yazarak espri yaptı. Onur Tuna'nın pozuna takipçilerini de tepkisiz kalamadı. Birçok kişinin aksine Tuna'nın kilo verdiğini görenler "Karantina yaramış" yorumunu yaptı.