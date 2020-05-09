Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Rol aldığı projelerdeki başarılarıyla adından her daim söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde karantinaya girdi. Güneşli havada kendisini evin bahçesine atan Serenay, köpeğiyle birlikle çimlerde keyifli zaman geçirdi. Mini şortuyla yere uzanan güzel oyuncu, bu hallerini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Oyuncunun herhangi bir açıklama yazmadan yaptığı paylaşım 10 dakikada 60 binden fazla beğeni aldı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı: