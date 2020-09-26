Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından bir türlü kurtulamadı. Türkiye'de ise birçok önleme ve uyarıya rağmen bazı vatandaşların kuralları hiçe sayması vaka sayılarındaki artışın temel nedeni olarak görülüyor. Son olarak Ankara'da, filyasyon ekipleri, karantina altındaki eve gidince gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Kapının önünde yaklaşık 30 çift ayakkabı ile karşılaşan ekipler, evde bulunan 20'ye yakın kişiyi uyardı.

ÇOCUK AYAKKABISI DA VARDI

Koronavirüse yakalanan bir vatandaşın evde olup olmadığını kontrole giden ekipler kapıda, aralarında çocuk ayakkabıların da olduğu 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı. Kapıyı çalan ekipler içerde virüs taşıyan kişi ile birlikte 20'ye yakın kişinin olduğunu tespit etti. İçeride bulunanlar kişiler kendilerini karantinaya almaları gerektiği konusunda uyarıldı .