Otomobilin çarptığı küçük kız 'kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu

Karaman'da bir cadde üstünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan İclal Sarı'ya (9), Musa K. yönetimindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan küçük kıza sağlık ekipleri müdahale etti. Minik İclal yaşanan olayın etkisiyle korkup "ağabey kurtulacak mıyım?" diye sordu. Küçük kızı sağlık ekipleri sakinleştirdi.

Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde yaşanan olayda karşıdan karşıya geçmek isteyen minik İclal Sarı'ya Musa K. yönetimindeki 70 FK 726 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük kız yol kenarına savruldu. Küçük kıza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"AĞABEY KURTULACAK MIYIM?"

Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı muayene ettikleri sırada minik İclal sağlık ekiplerine "Ağabey kurtulacak mıyım?" diye sorup ağlamaya başladı.

Korkan ve ağlamaya başlayan küçük kızı sağlık ekipleri sakinleştirerek ambulansa aldı. Yaralı kız, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otomobil sürücüsü Musa K.'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.