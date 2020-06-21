Karaman'da tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardığı iddia edilen şüpheli ev hapsi...

Karaman'da tartıştığı postacının kulağını ısırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Postacı Onur Kızıl'ın ısırarak kulağını kopardığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli S.Ç. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi'nde posta dağıtan Onur Kızıl, teslimat yapacağı bölgedeki bir çocuğun sokakta gezdirdiği köpeğin saldırısına uğramış ve köpeği gezdiren çocuğa tepki göstermişti. Bunun üzerine yanlarına gelen çocuğun ağabeyi S.Ç, Kızıl ile tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda S.Ç, postacı Kızıl'ın kulağını ısırarak koparmıştı.