Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı Rize'de freni olmayan tahta arabayla kayarken Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Hikmet Duysak isimli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı. Duysak'ın kaza anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.