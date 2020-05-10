Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son 5 gündür pozitif vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlere büyük ölçüde uyulan Karabük'te vaka sayısı sıfırlandı. Kentte koronavirüs nedeniyle tedavi gören yaklaşık 140 hasta taburcu olurken, 5 gündür ise pozitif vakaya rastlanmadı.

Karabük Valisi Fuat Gürel

"TEHLİKE HENÜZ GEÇMİŞ DEĞİL"

Karabük Valisi Fuat Gürel yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bu virüs belli bir aşamaya geldi. İlimizde de son beş gündür pozitif vakaya rastlamadık. Hastanemizde şu anda 8 kişinin tedavisi devam ediyor. İnşallah onlar da tedavi olduktan sonra belli bir aşamaya gelmiş olacağız. Ancak tehlike geçmiş değil. Bütün dünyada virüsün bitmesi gerekir. Ülkemizde bitebilmesi için ilimizde de bitebilmesi lazım. Bunun için son günlerde tedbirleri artırdık.

"BAYRAM DOLAYISIYLA KENTE GELMEK İSTEYEN VATANDAŞLARA 'GELMEYİN' DEDİK"

Özellikle bayram dolayısıyla anne ve babalarının ellerini öpmek isteyen vatandaşlarımıza gelmeyin dedik. İnşallah Kurban Bayramı'na daha rahat bir bayram kutlarız. Çünkü şu ana kadar 9 vatandaşımızı kaybettik. İnşallah kötü ortam oluşmaması için diğer illerdeki vatandaşlarımız gelmezse sevdiklerini mutlu eder" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 138 bin 657 vatandaşımıza bulaşırken 3 bin 786 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bin 154 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 92 bin 961 hasta iyileşerek taburcu edildi.