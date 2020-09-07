Karabük'te Vali Yardımcısı Barboros Baran görevden alındı
Karabük'te Vali Yardımcısı Barboros Baran, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.
07.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 07.09.2020 18:34
Karabük'te Vali Yardımcısı Barboros Baran görevden alındı.
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Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından Karabük Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Vali Yardımcısı Barboros Baran görevden alındı.
Baran'ın yerine yeni görevlendirme yapılacağı kaydedildi.