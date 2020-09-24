Kapı kapı gezdiler esnafa siftah parası bıraktılar

Manisa Ülkü Ocakları, Ahilik Haftası dolayısıyla sabah namazının ardından 800 esnafın dükkanlarını kapı kapı gezerek zarf içinde siftah parası ve maske takma aparatı bıraktı.

TEMSİLİ BİR MİKTAR BIRAKTILAR

Manisa Ülkü Ocakları, koronavirüs sürecinde zor dönemler geçiren Manisa esnafını mutlu eden anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sabah namazının ardından esnaflar dükkanını açmadan kapı kapı gezen Ülkü Ocakları yönetimi, 800 esnafa zarf içinde 1 TL siftah parası ile maske takma aparatı bıraktı.

"VARLIĞIMIZI HİSSETSİNLER"

Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, "Ülkü Ocakları olarak sabah namazının ardından Ahilik Haftası münasebetiyle esnafımıza siftah parası bırakmak için arkadaşlarımızla sokaklardayız. Ülke olarak zor durumlar geçirdiğimiz, gelecek olarak ümitli olduğumuz bugünlerde esnafımızın yanında olduğumuzu belirterek esnafımız sabah dükkanını açtığında bizim siftah paramızla günlerimize başlaması ve gençlerimizin varlığını her zaman hissetmeleri için onlara duamızı içine koyduk. Ülkemizin içinde olduğu pandemi dolayısıyla maske ve maske aparatı hediye ettik" dedi.