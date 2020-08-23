Kapadokya'da 5 ayın ardından balonlar tekrar havalandı, gökyüzünde şenlik başladı

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 aydır iptal edilen balon turlarına tekrardan başlandı. 20 balonun havalandığı görsel şölen, izleyenleri büyüledi. Balon firmalarından birinin sahibi olan Mehmet Halis Aydoğan, 'yaşanan olaydan dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını' dile getirirken, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ise "Bugün yeniden 'bismillah' diyerek başladık. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisi var. Sosyal mesafeye, hijyene ve maskeye dikkat ederek inşallah uçuşlarımız başladı" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti olan Kapadokya bölgesinde, 5 aylık aranın ardından, bu sabah itibarıyla sıcak hava balon turları yeniden başladı. Özellikle Rus ve Avrupalı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları bu sabah 20 balonun havalanması ile başladı. Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler sosyal mesafe kuralları ve maskeler ile balon sepetlerine binerken gökyüzünde balonların görsel şöleni başlamış oldu. Kapadokya'da bu sabah saatlerinde başlayan balon turlarını izlemek için gelen AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'de balon turlarına katılan turistlere hoş geldiniz derken bir süre sohbet etti.

20 BALON HAVALANDI

Balon firmalarından birinin sahibi Mehmet Halis Aydoğan, yaptığı açıklamada Kapadokya'daki sıcak hava balon turlarının yeniden başlamasının, ülkemizin ve balonculuğun adına mutluluk verici olduğunu söyledi. Aydoğan, "Kapadokya'da sıcak hava balon turlarının yeniden başlaması ülkemiz adına ve balonculuk adına bir mutluluk. Uzun bir aradan sonra tekrar uçuş yapmanın verdiği heyecanı yaşıyoruz. Dünyada en fazla uçuş yapılan bölgede tekrar uçuşların açılmasından dolayı özellikle sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na ve bölgemizden milletvekilimiz Mustafa Açıkgöz ve SHGM Genel Müdürü Bahri Kesici'ye teşekkür ederim. Yine uçuşların açılmasıyla beraber bugün yaklaşık 20 balon hava olacak. Balon turlarımıza yabancı turistlerin ilgisi var. Bölgede uçuşların açılmasıyla beraber tekrar Kapadokya bölgesinde yabancı turistlerin daha da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Şu an Avrupalı turistlerimiz var. Asya ve Avustralya'dan misafirlerimiz var. Bölgede uçuşların açılmasının duyulmasıyla beraber tekrar bu sayının artacağına inanıyoruz" dedi.

"BALONLAR TÜRKİYE'NİN İNCİSİ"

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, şu açıklamalarda bulundu:

"Tekrar hamd olsun. Türkiye'nin incisi, Türkiye'nin göz bebeği, Kapadokya bölgesinin süsleri olan balonlara yeniden başladık. Balon turlarına 5 ay ara verdik. Balonlar, dünyadaki en çok balon uçuşunun olduğu Kapadokya bölgesinin süsüdür. Türk turizmine katkısı açısından bölgenin zenginleşmesi ve turizmi çekmesi açısından sıcak hava balonları çok önemliydi. Bugün yeniden 'bismillah' diyerek başladık. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisi var. Sosyal mesafeye, hijyene ve maskeye dikkat ederek inşallah uçuşlarımız başladı. Bundan sonra da artarak devam edecek. Bölgemizde Rus turistlerimiz var, Avrupalı turistlerimiz var. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Gökyüzünün süsü olan sıcak hava balon turlarımız başladı. Tüm Türkiye'ye hayırlı olsun".

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarına katılan yerli ve yabanı turistler yaklaşık 1 saat 15 dakika süren balon turunda, peri bacalarını kuş bakışı izlemenin mutluluğunu yaşadı.