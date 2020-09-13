Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı! Karadeniz'de çalışmalara başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine başlayacağını belirterek, "Fatih'in gücüne güç katacak" dedi.

13.09.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:00

Türkiye'nin Karadeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmaları kapsamında, Fatih sondaj gemisinin "Sakarya Havzası" adı verilen bölgede 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesinin ardından yeni bir adım daha atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin de Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

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"FATİH'İN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geri sayım başladı! Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak" ifadelerini kullandı.

320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KEŞFEDİLDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay, Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini açıklamıştı.