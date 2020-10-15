Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 milyonun üzerinde insan yaşamını yitirdi, 38 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, Danimarka ve Kanada'da salgınla ilgili iki yeni araştırma yapıldı. Araştırmaların sonucuna göre, kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az olabilir.

DANİMARKA'DAKİ ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

Araştırmalarda, kan grubunun hastalığın seyrinde rol oynayabileceğine ilişkin yeni bulgular elde edildi. Fakat, uzmanlar gerçekten böyle bir bağ varsa bunun nedeninin bilinmediğini ve hastalar için ne tür sonuçları olabileceğine ilişkin ileri araştırmalara gerek duyulduğunu söylüyor.

İki araştırmanın sonuçları da bilim dergisi Blood Advances'ta yayımlandı. Danimarka'daki araştırmada, 27 Şubat ile 30 Temmuz tarihleri arasında koronavirüs testi yapılan 473 bin 654 kişinin verileri incelendi ve pozitif çıkan sonuçlar, test yaptırmayan 2,2 milyon kişinin (Danimarka nüfusunun yüzde 38'i) kan gruplarıyla kıyaslandı. Buna göre testleri pozitif çıkan 7 bin 422 kişi arasında kan grubu 0 olanların oranı yüzde 38,4. Referans grubundaki 2,2 milyon kişi arasında kan grubu 0 olanların oranı ise yüzde 41,7.

Virüs testi pozitif çıkanların yüzde 44'ünün kan grubu A, (Referans grubunda yüzde 42,4) yüzde 12'sinin kan grubu B (Referans grubunda yüzde 11) ve yüzde 5'inin kan grubu da AB (Referans grubunda yüzde 4). Yani 2,2 milyon kişilik referans grubuyla kıyaslandığında, kan grubu 0 olanların pozitif çıkma oranı, diğer kan gruplarına göre daha düşük.

ENTÜBE OLMA VE YOĞUN BAKIMDA KALMA SÜRELERİ

Kanada'daki araştırmanın sonuçları ise kan grubu 0 olanların hastalığı ağır geçirme riskinin görece daha düşük olabileceğine işaret ediyor. Araştırmada 21 Şubat'la 28 Nisan arasında yoğun bakımda tedavi gören 95 hastanın verileri incelendi. Buna göre bu hastalardan 57'sinin kan grubu 0 ya da B. 38'inin ise A ya da AB. A/AB kan grubuna sahip hastaların toplam yüzde 84'ünün mekanik solunum cihazına bağlanması gerekti. O/B kan grubuna sahip hastalarda ise solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 61. 0 ya da B kan grubundaki hastaların ortalaması ise dokuz gün.