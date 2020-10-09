Kan donduran olay! Barda tanıştığı kadını öldürüp cansız bedenini 11 parçaya böldü

Birleşik Krallık'ta 30 yaşındaki Nathan Maynard-Ellis, bir barda tanıştığı 42 yaşındaki Julia Rawson isimli kadını evine davetti. Nathan, Julia'yı öldürdükten sonra cansız bedenini 11 parçaya böldü. Öldürdüğü kadının cansız bedenini kanala attı. 2019 yılında meydana gelen olay ile ilgili tutuklu yargılanan Nathan, mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

BİR BAŞKA KADINA DA TECAVÜZ ETTİ

Olay ile ilgili sürdürülen davada başka bir kadın da mahkemede konuştu. İsmi açıklanmayan kadın, Nathan'ın kendisine Julia'nın cansız bedenini attığı kanalın kenarında zorla tecavüz ettiğini ve kendisini öldürmesi halinde cesedini nereye atacağını gösterdiğini söyledi. Öldürülen Julia, en son mayıs ayında görüldü.

ARKADAŞI DA TUTUKLU YARGILANIYOR

Polis, yaptığı açıklamada, Julia ve Nathan'ın içkili bir mekanda tanıştıklarını ve Nathan'ın daveti üzerine evine gittiğini söyledi. Julia'yı öldürdükten sonra parçaladığı cansız bedenini kanala atmasına yardımcı olan erkek arkadaşı David Leesley tutuklu yargılanıyor.