Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kamyonetin çarptığı sürüdeki 11 küçükbaş hayvan telef oldu. Araçta maddi hasar oluşurken, hayvanların sahibi Nezahat Karaman, telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

KAMYONET, SÜRÜNÜN İÇİNE DALDI

Kaza, gece yarısı Domaniç-Tavşanlı yolu Küçükköy'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ADF 890 plakalı kamyonet, Halil Karaman'a ait küçükbaş hayvan sürüsünün içine daldı. Çarpmanın etkisiyle 11 küçükbaş hayvan telef olurken, kamyonette ise maddi hasar meydana geldi.

"AŞAĞIDAN GELEN ARAÇ DURMADI"

Olay yerinde hayvanlarının telef olduğunu gören Nezahat Karaman hayvanlarına sarılarak gözyaşı döktü. Sürünün çobanı İsmail Karaman hayvanları yolun karşısına geçirdiği sırada, aracın çarptığını ifade ederek, "Bu yol üzerinden hayvanlarımı geçiriyordum. Hem yukarıdan hem aşağıdan araç geliyordu. Mesafeleri uzaktı. Yukarıdaki araç durdu ama aşağıdan gelen araç durmadı. Işığın olmasına rağmen resmen sürünün arasına daldı. 11 koyun telef oldu. Yaralı olanlar da var. Annem bayağı bir koyunlar için üzüldü. Ondan dolayı ağladı. İnşallah bu durum çözülür" dedi. Telef olan hayvanlar yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.