Kamuda esnek çalışma kimleri kapsıyor? Hamile ve kronik hastalar idari izinli olacak mı?

Covid-19 salgının artmasına engel olmak adına kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos 2020 tarih Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 26 Ağustos 2020'de Resmi Gazete 'de yayındı. Kamuda esnek çalışmaya geçen vatandaşlar idari izinli sayılacak. İşte, Ankara Valiliği'nin kamuda esnek çalışma kararı detayları...

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle belirlenen kapsamda, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren Ankara Valiliğine bağlı birimlerde çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA KİMLERİ KAPSIYOR?

Uygulamada;

- Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri doğrultusunda hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması,

- 10 Yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması,

- Diğer personelin dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi içerisinde büroda bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanması uygun görülmüştür.

Esnek çalışma modeline göre hazırlanan görevlendirme listeleri İl ve ilçe Yazı İşleri Müdürlükleri'ne gönderilecektir.

KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK GENELGE

Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos 2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 26 Ağustos 2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Genelgede, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esası getirilmiştir.

Valiliğimizce; sağlık ve güvenlik personeli hariç, esnek çalışma yöntemlerine ilişkin aşağıda belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla ilçe kaymakamları ve Valiliğimize bağlı kurum amirleri kendi kurum ve birimlerindeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeler yapabilecektir.