Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Geçtiğimiz akşam İzmir Alaçatı'da bir gece kulübünde geç saatlere kadar eğlenen ve çıkışta görüntülememek için büyük çaba harcayan milli basketbolcu Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin, bu kez kameralara el ele poz verdi.
16.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:23
Aralarında aşk dedikoduları çıkan milli basketbolcu Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin, aşk yaşadıklarını verdikleri pozla itiraf ettiler.
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Önceki gün İzmir Alaçatı'da yemek yiyen ikili, çıkışta el ele görüntü verdi. Kapı önünde kendilerini çeken gazetecilerin sorularını cevaplayan Osman ile Şahin, İlişkilerinin yeni başladığını, bir arkadaş ortamında tanıştıklarını söylediler. Milli basketbolcu, her şeyin çok güzel gittiğini belirtirken Şahin de, "Güzel gidiyor. Yeni sezonda yine ekranlarda olacağım" demekle yetindi.
KAMERALARDAN KAÇMIŞLARDI
Genç çift, geçtiğimiz gün Alaçatı'da geç saatlere kadar eğlendikleri gece kulübünden çıkarken, görüntü vermemek için büyük çaba harcamışlardı.