Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu

Diyarbakır'da meydana gelen olayda, Ali E, husumetli olduğu Yakup K, Şahin K, ve Enver B'nin Uçar sokakta oturduğu kahvehaneye önüne gelerek tabancayla rastgele ateş açtı. Saldırıda kahvehanedeki 3 husumetlisini yaralayan Ali E, olay yerinden kaçarak geldiği Palu sokakta da tabancayla havaya ateş açtı. Ali E'nin silahından çıkan kurşunlar, Tuna apartmanının 3'üncü katındaki evin penceresinde dışarıyı izleyen Eflin Günbey'e isabet etti. Saldırıların ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edilirken Ali E. kaçtı.

MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE VURULAN EFLİN KURTARILAMADI

Ailesinin misafirliğe gittiği evde camdan bakarken silahlı saldırganın rastgele açtığı ateş sunucu vurulan Eflin Günbey ile kahvehanede uğradıkları saldırıda yaralanan Yakup K, Şahin K. ve Enver B, sağlık görevlileri tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardan Eflin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şahin K. ve Enver B'nin tedavisi devam ederken Yakup K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ali E'nin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.