Kahvaltı polemiğinde Demirtaş'tan Akşener'e yanıt geldi: İyi niyetimi ortaya koydum

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın "Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" şeklinde bir ifade kullanmış, Akşener de bu sözlere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bir gelenek üzerinden yanıt verdi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Akşener, Demirtaş'ın sözleriyle ilgili "Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu'nun böyle bir özelliği var" ifadelerini kullanmıştı.

DEMİRTAŞ'TAN YANIT GELDİ

Akşener'in kahvaltı çağrısına verdiği yanıtla ilgili yeni bir açıklama daha yapan Demitaş, "Sorunların ve soruların tartışılmasından, ele alınmasından bir zarar gelmez. Tartışmak her zaman iyidir. Ben ahlaki duruşumu, iyi niyetimi ve vicdani duruşumu ortaya koydum" dedi.