Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi

Öte yandan filyasyon ekiplerinin Hüyüklü Mahallesi ve ilçe merkezinde karantinaya alınan evlerde tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta, nişan sonrası 30 kişide koronavirüs tespit edilen Afşin ilçesinin Hüyüklü Mahallesi'nde vaka sayısı artıyor. Filyasyon ekiplerinin yaptıkları tarama çalışmaları sonucu vaka sayısı bugün itibarıyla 81'e çıktı. Nişana katılanların yaşadığı ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi'nde bulunan 8 ev de Afşin Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde yapılan nişan sonrası rahatsızlanarak hastaneye başvuran 51 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçe kırsalındaki Hüyüklü Mahallesi'nde iki aile arasında nişan yapılmıştı. Nişana katılanlardan ilk olarak rahatsızlanan 5 kişiye gittikleri hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış, bunun üzerine bin 600 kişinin yaşadığı mahalle Afşin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 8 Mayıs'ta karantinaya alınmıştı.

Filyasyon ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu ilçedeki toplam vaka sayısı 81'e yükseldi.