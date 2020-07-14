Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta lastiği patlayan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Muhammet Fırat hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

14.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:40

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Adana TAG Otoyolu'nun Evri Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'e giden Muhammet Fırat yönetimindeki yemek firmasına ait 27 AFR 359 plakalı minibüs, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Muhammet Fırat ile araçtaki Sercan Çelik (25) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Burada tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Fırat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.