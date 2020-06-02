Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü

Kağıthane Cendere yolu sağanak yağış sebebiyle dereye döndü. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak taşkını engellemeye çalıştı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği uyarısı yapılmıştı. Öğleden sonra Sarıyer'de sağanak yağış etkili oldu. Yağış sebebiyle Kağıthane Cendere yolu dereye döndü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Rögar kapaklarından yağmur suları taştı. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak taşkını engellemeye çalıştı. Yağış sebebiyle araç trafiği yavaşladı ve trafik yoğunluğu meydan geldi.

İŞTE YAĞMUR SONRASI KAĞITHANE'DE ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER