Kağıthane'de korkunç olay! Ev arkadaşının boğazını kesti

İstanbul Kağıthane'de beraber kalan iki ev arkadaşı arasında çıkan kavgada kan döküldü. Boğazından ve göğsünden arkadaşını bıçaklayan zanlı ortadan kaybolurken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Evin içinde başlayıp sokağa taşan kavgada her yer kan gölüne döndü.

ÖNCE GÖĞSÜNDEN SONRA BOĞAZINDAN YARALADI

KOMŞULAR KANLAR İÇİNDE BULDU

Olay, '19.00' sıralarında Kağıthane Akçay sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. ile ev arkadaşı henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladılar. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, eline aldığı ekmek bıçağıyla H.D. isimli arkadaşına saldırmaya başladı. Şüpheli, ev arkadaşını önce göğsünden daha sonra boğazından bıçaklayarak evden uzaklaştı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan H.D. kendisi dışarıya attı.

Yaşanan olay sonrası sokakta komşularının kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa bir sürede olay yerine gelen ekipler, yoğun kan kaybeden H.D.'yi Şişli Etfal Hastanesine kaldırdı. Hastanede müdahale edilen H.D.'nin hayati tehlikesi olmadığı ancak boğazında ve göğsünde bıçak yaraları olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli ev arkadaşını yakalamak için çalışmalar devam ediyor.